Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы живём в разных измерениях». Андронов — об общении с Ротенбергом после ухода из СКА

«Мы живём в разных измерениях». Андронов — об общении с Ротенбергом после ухода из СКА
Комментарии

Бывший нападающий СКА и олимпийский чемпион Сергей Андронов рассказал об общении с экс-главным тренером команды из Санкт-Петербурга Романом Ротенбергом.

«Мы с ним живём в разных измерениях, поэтому такого постоянного общения у нас, конечно же, нет. Он занимается своими делами, а я немного отошёл от хоккея, если так можно сказать», — приводит слова Андронова «Советский спорт».

Ротенберг возглавлял СКА с 2022 по 2025 год. 36-летний Андронов в минувшем сезоне принял участие в 36 матчах в регулярном чемпионате, где набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф на счету Сергея четыре игры, в которых он не отметился результативными действиями. В КХЛ форвард также выступал за «Ладу», ЦСКА и «Локомотив».

Материалы по теме
Экс-тренер сборной России: КХЛ не хватает Романа Ротенберга, где-то по нему скучают
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android