«Мы живём в разных измерениях». Андронов — об общении с Ротенбергом после ухода из СКА

Бывший нападающий СКА и олимпийский чемпион Сергей Андронов рассказал об общении с экс-главным тренером команды из Санкт-Петербурга Романом Ротенбергом.

«Мы с ним живём в разных измерениях, поэтому такого постоянного общения у нас, конечно же, нет. Он занимается своими делами, а я немного отошёл от хоккея, если так можно сказать», — приводит слова Андронова «Советский спорт».

Ротенберг возглавлял СКА с 2022 по 2025 год. 36-летний Андронов в минувшем сезоне принял участие в 36 матчах в регулярном чемпионате, где набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф на счету Сергея четыре игры, в которых он не отметился результативными действиями. В КХЛ форвард также выступал за «Ладу», ЦСКА и «Локомотив».