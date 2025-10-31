Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зеграс — о 12 очках в 10 матчах за «Филадельфию»: не хотелось опозориться перед фанатами

Зеграс — о 12 очках в 10 матчах за «Филадельфию»: не хотелось опозориться перед фанатами
Комментарии

Американский нападающий «Филадельфии Флайерз» Тревор Зеграс высказался о своей результативности. 24-летний форвард набрал 12 (4+8) очков в 10 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Летом его обменяли из «Анахайм Дакс».

«Летом я многое изменил, в том числе свой настрой на сезон и на игры. Когда приезжаешь в такой спортивный город, как Филадельфия, не хочется опозориться перед фанатами и одноклубниками. Я просто старался быть лучшей версией себя. Болельщики здесь просто невероятные, они проявляют свою любовь и поддержку, что помогает нам побеждать», – приводит слова Зеграса The Score.

На данный момент «Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 13 очками после 10 матчей.

Материалы по теме
Зеграс в «Филадельфии» может максимально раскрыть талант Мичкова — The Hockey Writers
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android