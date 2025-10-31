Зеграс — о 12 очках в 10 матчах за «Филадельфию»: не хотелось опозориться перед фанатами

Американский нападающий «Филадельфии Флайерз» Тревор Зеграс высказался о своей результативности. 24-летний форвард набрал 12 (4+8) очков в 10 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Летом его обменяли из «Анахайм Дакс».

«Летом я многое изменил, в том числе свой настрой на сезон и на игры. Когда приезжаешь в такой спортивный город, как Филадельфия, не хочется опозориться перед фанатами и одноклубниками. Я просто старался быть лучшей версией себя. Болельщики здесь просто невероятные, они проявляют свою любовь и поддержку, что помогает нам побеждать», – приводит слова Зеграса The Score.

На данный момент «Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 13 очками после 10 матчей.