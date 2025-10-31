Скидки
Форвард московского «Динамо» Комтуа: моя главная цель — вернуться в НХЛ

Форвард московского «Динамо» Комтуа: моя главная цель — вернуться в НХЛ
Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа заявил, что его главной целью на данный момент является возвращение в НХЛ.

«Очевидно, что у всех нас есть свои личные цели. Моя главная цель — вернуться в НХЛ, так что мне нужно провести хороший сезон. В то же время всё, чего я хочу сейчас — это помогать «Динамо» побеждать любыми возможными способами. Если помогу команде забрать Кубок Гагарина и докажу всем, что умею побеждать, это привлечёт внимание клубов НХЛ. Эта цель гораздо важнее для меня, так что не гонюсь за очками. Я могу заработать 0 очков за игру, но должен быть уверен, что смог помочь команде победить, – приводит слова Комтуа Metaratings.

Канадский нападающий выступает за «Динамо» с сезона-2024/2025. Ранее форвард выступал в НХЛ – с 2018-го по 2023 год он играл за «Анахайм», а в сезоне-2023/2024 представлял «Каролину».

Комтуа: было несколько предложений из НХЛ, но они не стоили того, чтобы уезжать из России
