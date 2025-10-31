Нападающие Граовац и Юрчо продолжат карьеру в «Ладе»

Как стало известно «Чемпионату», нападающие Тайлер Граовац и Томаш Юрчо продолжат карьеру в «Ладе». В ближайшее время об этом объявят официально. Контракты обоих рассчитаны до конца нынешнего сезона.

Граовацу 32 года. В минувшем сезоне канадец выступал за «Куньлунь Ред Стар», где провёл 67 матчей в регулярном чемпионате и отметился 15 заброшенными шайбами и 21 результативной передачей. В КХЛ форвард играл также за минское «Динамо», «Витязь» и «Адмирал».

32-летний Юрчо прошедший сезон также провёл в «Куньлуне», за который сыграл в 55 матчах и записал на свой счёт 29 (9+20) очков. Всего словак провёл в КХЛ 142 игры. Помимо китайского клуба, нападающий выступал за «Барыс» и «Авангард».