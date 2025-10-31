Нападающий «Салавата Юлаева» Броссо получил 17 минут штрафа в матче с «Адмиралом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо получил 17 минут штрафа как зачинщик драки в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Игра проходит в эти минуты, идёт второй период. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В самом начале второй двадцатиминутки нападающий команды из Владивостока Александр Дарьин за воротами уфимцев снёс вратаря «Салавата» Семёна Вязового. Броссо заступился за своего голкипера и начал драку с Дарьиным. По итогам эпизода Девин получил 2+5+10 минут штрафа, а Александр — две минуты за подножку на Вязовом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».