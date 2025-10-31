Скидки
Хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Броссо получил 17 минут штрафа в матче с «Адмиралом»

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо получил 17 минут штрафа как зачинщик драки в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Игра проходит в эти минуты, идёт второй период. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
3 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Родевальд (Броссо, Жаровский) – 08:19 (5x4)     2:0 Хохлачёв (Жаровский, Родевальд) – 11:26 (5x4)     3:0 Фаизов (Кузнецов) – 15:43 (5x5)    

В самом начале второй двадцатиминутки нападающий команды из Владивостока Александр Дарьин за воротами уфимцев снёс вратаря «Салавата» Семёна Вязового. Броссо заступился за своего голкипера и начал драку с Дарьиным. По итогам эпизода Девин получил 2+5+10 минут штрафа, а Александр — две минуты за подножку на Вязовом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

