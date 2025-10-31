Скидки
Плющев — о непопадании Голдобина в состав СКА: не знаю, что за педагогика у Ларионова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о положении нападающего Николая Голдобина в СКА. Ранее главный тренер армейцев Игорь Ларионов подверг критике 30-летнего форварда. Также игрок четыре раза за последний месяц не попадал в состав на матч КХЛ.

– Прав ли Ларионов, что так его воспитывает?
– Прежде всего Ларионов сам очень хотел подписать Голдобина в межсезонье. Складывается некая такая борьба за него, будем так говорить. Почему у него возникают проблемы, мне сложно сказать.

В общем-то, главный тренер тоже далеко не мальчик. Не знаю, что у него за педагогика. Сложно сказать, что там происходит, какие у них сейчас взаимоотношения, – приводит слова Плющева «Спорт день за днём».

В текущем сезоне на счету Голдобина 10 (3+7) очков в 15 играх за СКА при показателе полезности «+1».

