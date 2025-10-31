Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Автомобилист – Сибирь, результат матча 31 октября 2025 года, счет 7:1, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» разгромил «Сибирь» в домашнем матче
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 октября, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 7:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
7 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Блэкер (Шаров, Буше) – 12:10 (5x3)     1:1 Аланов (Ткачёв, Широков) – 22:16 (5x4)     2:1 Денежкин (Мэйсек, Некрасов) – 27:21 (5x5)     3:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 29:24 (5x5)     4:1 Волк (Ишимников, Буше) – 29:55 (5x5)     5:1 Мэйсек (Буше) – 38:12 (5x5)     6:1 Горбунов (Бусыгин) – 50:18 (5x5)     7:1 Горбунов (Бывальцев) – 59:59 (5x5)    

На 13-й минуте защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер забил первый гол. На 23-й минуте защитник «Сибири» Егор Аланов сравнял счёт. На 28-й минуте нападающий Максим Денежкин вывел хозяев вперёд. На 30-й минуте форвард Артём Каштанов забросил третью шайбу в ворота новосибирцев. Спустя 30 секунд нападающий Кёртис Волк укрепил преимущество «Автомобилиста».

На 39-й минуте форвард Брукс Мэйсек забил пятый гол хозяев. На 51-й минуте нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов довёл счёт до разгромного. В концовке Горбунов оформил дубль, установив окончательный счёт.

Паркуй автобус и выиграй PS5!
Паркуй автобус и выиграй PS5!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymw22nd

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 23 матча, в которых набрал 30 очков, и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 16 очками после 20 встреч располагается на 11-й строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
У «Автомобилиста» нет 10 основных игроков, а команда побеждает. За счёт чего?
У «Автомобилиста» нет 10 основных игроков, а команда побеждает. За счёт чего?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android