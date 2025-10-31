«Салават Юлаев» одержал пятую победу кряду, всухую разгромив «Адмирал»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 31 октября, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 5:0.

На девятой минуте нападающий Джек Родевальд забил первый гол и вывел «Салават Юлаев» вперёд. На 12-й минуте форвард Александр Хохлачёв удвоил преимущество хозяев. На 16-й минуте нападающий Артур Фаизов забросил третью шайбу в ворота «Адмирала». На 51-й минуте форвард Девин Броссо укрепил преимущество уфимцев. В концовке матча нападающий Прохор Корбит забил пятый гол «Салавата», установив окончательный счёт.

Таким образом, уфимский клуб одержал пятую победу кряду. Отметим, для «Адмирала» это шестое поражение подряд.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 18 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 16 очками после 18 встреч располагается на 10-й строчке Востока.