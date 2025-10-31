Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев – Адмирал, результат матча 31 октября 2025 года, счёт 5:0, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» одержал пятую победу кряду, всухую разгромив «Адмирал»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 октября, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Родевальд (Броссо, Жаровский) – 08:19 (5x4)     2:0 Хохлачёв (Жаровский, Родевальд) – 11:26 (5x4)     3:0 Фаизов (Кузнецов) – 15:43 (5x5)     4:0 Броссо (Родевальд, Калинюк) – 50:18 (5x5)     5:0 Корбит (Горшков) – 59:04 (5x5)    

На девятой минуте нападающий Джек Родевальд забил первый гол и вывел «Салават Юлаев» вперёд. На 12-й минуте форвард Александр Хохлачёв удвоил преимущество хозяев. На 16-й минуте нападающий Артур Фаизов забросил третью шайбу в ворота «Адмирала». На 51-й минуте форвард Девин Броссо укрепил преимущество уфимцев. В концовке матча нападающий Прохор Корбит забил пятый гол «Салавата», установив окончательный счёт.

Таким образом, уфимский клуб одержал пятую победу кряду. Отметим, для «Адмирала» это шестое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymt44Dw

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 18 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 16 очками после 18 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Салават Юлаев» рано списали со счетов. И это ещё не приехал Ремпал
«Салават Юлаев» рано списали со счетов. И это ещё не приехал Ремпал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android