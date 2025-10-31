Скидки
Трактор – Барыс, результат матча 31 октября 2025 года, счет 6:3, КХЛ 2025/2026

«Трактор» уверенно победил «Барыс» в матче с девятью шайбами
Комментарии

Сегодня, 31 октября, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 3
Барыс
Астана
1:0 Ливо (Григоренко, Дер-Аргучинцев) – 00:17 (5x5)     2:0 Рыков (Рыкманов, Агламзянов) – 08:47 (5x5)     3:0 Гросс (Ливо, Григоренко) – 16:12 (5x4)     4:0 Глотов – 22:53 (4x5)     4:1 Веккионе (Уолш, Симонов) – 26:52 (5x4)     4:2 Масси (Уолш, Симонов) – 40:31 (5x5)     5:2 Жарков (Гросс, Глотов) – 48:22 (5x5)     6:2 Федосеев (Коршков, Горюнов-Рольгизер) – 51:34 (5x5)     6:3 Томпсон (Бреус, Бекетаев) – 56:55 (5x5)    

На 18-й секунде нападающий Джош Ливо забил первый гол и вывел «Трактор» вперёд. На девятой минуте форвард Александр Рыков удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте защитник Джордан Гросс забросил третью шайбу в ворота «Барыса». На 23-й минуте нападающий Василий Глотов укрепил преимущество «Трактора». На 27-й минуте форвард гостей Майк Веккионе отыграл одну шайбу. На 41-й минуте защитник Джейк Масси забил второй гол «Барыса».

На 49-й минуте нападающий Владимир Жарков забросил пятую шайбу в ворота астанинского клуба. На 52-й минуте защитник «Трактора» Ярослав Федосеев укрепил преимущество своей команды. На 57-й минуте форвард «Барыса» Тайс Томпсон сократил отставание, установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 25 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 19 очками после 22 встреч располагается на седьмой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
