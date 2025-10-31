Форвард «Салавата Юлаева» Броссо оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Адмиралом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (5:0). Форвард отметился результативной передачей в первом периоде, подрался в самом начале второй двадцатиминутки и забил гол в третьем отрезке.
На девятой минуте Броссо ассистировал Джеку Родевальду, который открыл счёт в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
На 21-й минуте Девин заступился за своего голкипера Семёна Вязового и начал драку с форвардом «Адмирала» Александром Дарьиным, который ранее снёс вратаря «Салавата». По итогам эпизода Броссо получил 2+5+10 минут штрафа.
На 51-й минуте Девин отметился заброшенной шайбой, которая стала для нападающего первой за уфимский клуб.
