Форвард «Салавата Юлаева» Броссо оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Адмиралом»

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (5:0). Форвард отметился результативной передачей в первом периоде, подрался в самом начале второй двадцатиминутки и забил гол в третьем отрезке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Родевальд (Броссо, Жаровский) – 08:19 (5x4)     2:0 Хохлачёв (Жаровский, Родевальд) – 11:26 (5x4)     3:0 Фаизов (Кузнецов) – 15:43 (5x5)     4:0 Броссо (Родевальд, Калинюк) – 50:18 (5x5)     5:0 Корбит (Горшков) – 59:04 (5x5)    

На девятой минуте Броссо ассистировал Джеку Родевальду, который открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 21-й минуте Девин заступился за своего голкипера Семёна Вязового и начал драку с форвардом «Адмирала» Александром Дарьиным, который ранее снёс вратаря «Салавата». По итогам эпизода Броссо получил 2+5+10 минут штрафа.

На 51-й минуте Девин отметился заброшенной шайбой, которая стала для нападающего первой за уфимский клуб.

Комментарии
