Буцаев — после 1:7 от «Автомобилиста»: даётся игровое задание, команда делает наоборот

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал разгромное поражение от «Автомобилиста» (1:7) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
7 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Блэкер (Шаров, Буше) – 12:10 (5x3)     1:1 Аланов (Ткачёв, Широков) – 22:16 (5x4)     2:1 Денежкин (Мэйсек, Некрасов) – 27:21 (5x5)     3:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 29:24 (5x5)     4:1 Волк (Ишимников, Буше) – 29:55 (5x5)     5:1 Мэйсек (Буше) – 38:12 (5x5)     6:1 Горбунов (Бусыгин) – 50:18 (5x5)     7:1 Горбунов (Бывальцев) – 59:59 (5x5)    

— Счёт на табло. Наверное, мы сыграли более-менее один период, ещё можно отметить игру в меньшинстве, во всём остальном нам дали пинка под одно место. В этой ситуации нужно смотреть, что мы представляем из себя: мы команда или группа отдельных хоккеистов, выведших провести 60 минут. Есть огромные претензии к ряду игроков. Вроде команда на бумаге с именами, но пока что эти имена неправильно оценивают ситуацию и неправильно выполняют, что им говорят. Когда не выполняешь игровое задание, расплата быстро происходит.

— Колоссальное количество брака сегодня. Команда не была готова к игре?
— Когда дается игровое задание и указывается, что делать, а команда делает наоборот, какие могут быть оправдания? Мы подумали, наверное, что можем играть красиво, играть в лёгкий хоккей, где не выиграли ни одно единоборство. У 13 нападающих ноль голов. Это говорит о многом, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

