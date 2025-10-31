Буцаев — после 1:7 от «Автомобилиста»: даётся игровое задание, команда делает наоборот

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал разгромное поражение от «Автомобилиста» (1:7) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Счёт на табло. Наверное, мы сыграли более-менее один период, ещё можно отметить игру в меньшинстве, во всём остальном нам дали пинка под одно место. В этой ситуации нужно смотреть, что мы представляем из себя: мы команда или группа отдельных хоккеистов, выведших провести 60 минут. Есть огромные претензии к ряду игроков. Вроде команда на бумаге с именами, но пока что эти имена неправильно оценивают ситуацию и неправильно выполняют, что им говорят. Когда не выполняешь игровое задание, расплата быстро происходит.

— Колоссальное количество брака сегодня. Команда не была готова к игре?

— Когда дается игровое задание и указывается, что делать, а команда делает наоборот, какие могут быть оправдания? Мы подумали, наверное, что можем играть красиво, играть в лёгкий хоккей, где не выиграли ни одно единоборство. У 13 нападающих ноль голов. Это говорит о многом, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.