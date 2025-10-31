Заварухин — после разгрома «Сибири»: клуб дал мне дорогу в КХЛ, но это спорт

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о разгромной победе над «Сибирью» (7:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Хорошее начало, заставили соперника фолить. Здорово, что забили в большинстве, три матча не могли реализовать моменты. Пусть даже это двойное преимущество, надеюсь, появится уверенность у ребят, более чёткие броски и передачи. Пропустили в меньшинстве, здорово, что сразу же забили гол, он успокоил игру, реализовали моменты — и пошли голы. В третьем периоде чётко выполнили установку, похвалил парней — правильно сыграли, всё вовремя делали и забили ещё два гола.

— Отзеркалили сегодня матч в Нижнем. Вынесли уроки?

— Там на первых минутах матча шансов не было у «Торпедо», две наших ошибки привели к голам, так бывает. Выбегали, реализовали свои моменты, как у «Торпедо».

— «Поздравили» сегодня «Сибирь» с праздником. Какие у вас чувства в игре с бывшим клубом?

— Хотел поздравить «Сибирь» с днём рождения. Этот клуб дал мне дорогу в КХЛ как главному тренеру, спасибо Кириллу Валерьевичу Фастовскому за это. Поздравляю болельщиков с этим, но это спорт – кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, сегодня мы были сильнее.

— Как обстоят дела у травмированных защитников?

— По плану восстановление идёт. Надеюсь, кто-то из них поедет на выездную серию.

— Как оцените дебют Некрасова? Кого планируете ещё из молодых подтянуть в состав?

— Он сделал две передачи сегодня, от простоты сыграл, правильно и надёжно действовал. Посмотрим, как сыграет с другими соперниками. Мы уже почти всех защитников с двусторонними контрактами забрали, пока не планируем кого-то ещё из МХЛ брать, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.