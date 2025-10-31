Скидки
Буцаев — после 1:7 от «Автомобилиста»: молодые цеплялись, про других так сказать не могу

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после разгромного поражения от «Автомобилиста» со счётом 1:7 в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его команда допускает много ошибок на ровном месте.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
7 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Блэкер (Шаров, Буше) – 12:10 (5x3)     1:1 Аланов (Ткачёв, Широков) – 22:16 (5x4)     2:1 Денежкин (Мэйсек, Некрасов) – 27:21 (5x5)     3:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 29:24 (5x5)     4:1 Волк (Ишимников, Буше) – 29:55 (5x5)     5:1 Мэйсек (Буше) – 38:12 (5x5)     6:1 Горбунов (Бусыгин) – 50:18 (5x5)     7:1 Горбунов (Бывальцев) – 59:59 (5x5)    

— Можно сказать, что мотивация в игре у «Сибири» появилась лишь при 1:4?
— А что такое мотивация? Она приходит с первым вбрасыванием и до последней минуты. Мне тяжело ответить, какую мотивацию можно придумать. Мы допускаем много ошибок на ровном месте.

— Одна победа в основное время за два месяца. Вы видите пути выхода из этого кризиса?
— Здесь нет секретов. Пока не начнём работать, а каждый [не начнёт] требовать с себя. Мы можем рассказывать, показывать. Но если проигрываем, значит [дело] в чём-то другом.

— Пытались ли сбавить горечь этого дня по игре?
— Сегодня у нас молодые ребята играли с энергией, цеплялись, хотели. Да, были ошибки, но это свойственно молодым. Не могу сказать подобного о других. Чем ещё мотивировать? Ребят, вы выходите играть и должны уважать соперника. Какая ещё может быть мотивация? Вы выходите на площадку, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

