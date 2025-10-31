Буцаев — после 1:7 от «Автомобилиста»: молодые цеплялись, про других так сказать не могу

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после разгромного поражения от «Автомобилиста» со счётом 1:7 в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его команда допускает много ошибок на ровном месте.
— Можно сказать, что мотивация в игре у «Сибири» появилась лишь при 1:4?
— А что такое мотивация? Она приходит с первым вбрасыванием и до последней минуты. Мне тяжело ответить, какую мотивацию можно придумать. Мы допускаем много ошибок на ровном месте.
— Одна победа в основное время за два месяца. Вы видите пути выхода из этого кризиса?
— Здесь нет секретов. Пока не начнём работать, а каждый [не начнёт] требовать с себя. Мы можем рассказывать, показывать. Но если проигрываем, значит [дело] в чём-то другом.
— Пытались ли сбавить горечь этого дня по игре?
— Сегодня у нас молодые ребята играли с энергией, цеплялись, хотели. Да, были ошибки, но это свойственно молодым. Не могу сказать подобного о других. Чем ещё мотивировать? Ребят, вы выходите играть и должны уважать соперника. Какая ещё может быть мотивация? Вы выходите на площадку, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
