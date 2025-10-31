Форвард «Автомобилиста» Шашков — после 7:1 с «Сибирью»: волнительные для меня матчи

Нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков поделился эмоциями после разгромной победы над «Сибирью» (7:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Можно сказать, что вышла лучшая игра сезона?

— Если смотреть по голам, то возможно. Главное — выполнили установку, сыграли правильно, отсюда результат. Хорошо, что реализовали моменты.

— Играл с родным клубом в его день рождения. Какие ощущения?

— Принципиальные матчи, немного волнительные. Это жизнь, это спорт, приходится преодолевать моменты. Друзей и знакомых там ещё половина команды.

— Расскажи про гол вашего звена.

— Вышли из зоны обороны. Я вошёл в чужую зону, увидел, что Даня Романцев разрезает защитнику за спину, что Юра Паутов подключается. Не стал отдавать на вершину, решил дать в глубину, Даня нашёл Артёма Каштанова, он реализовал момент, очень рад этому, — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.