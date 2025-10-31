Форвард «Автомобилиста» Шашков — после 7:1 с «Сибирью»: волнительные для меня матчи

Нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков поделился эмоциями после разгромной победы над «Сибирью» (7:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Можно сказать, что вышла лучшая игра сезона?
— Если смотреть по голам, то возможно. Главное — выполнили установку, сыграли правильно, отсюда результат. Хорошо, что реализовали моменты.
— Играл с родным клубом в его день рождения. Какие ощущения?
— Принципиальные матчи, немного волнительные. Это жизнь, это спорт, приходится преодолевать моменты. Друзей и знакомых там ещё половина команды.
— Расскажи про гол вашего звена.
— Вышли из зоны обороны. Я вошёл в чужую зону, увидел, что Даня Романцев разрезает защитнику за спину, что Юра Паутов подключается. Не стал отдавать на вершину, решил дать в глубину, Даня нашёл Артёма Каштанова, он реализовал момент, очень рад этому, — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
- 31 октября 2025
-
20:42
-
20:26
-
20:20
-
20:12
-
20:07
-
19:50
-
19:30
-
19:24
-
19:08
-
18:48
-
18:28
-
18:08
-
17:51
-
17:36
-
17:16
-
16:56
-
16:38
-
16:30
-
16:18
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
12:50
-
12:30
-
12:05
-
11:40
-
11:20
-
11:17
-
11:00
-
10:40