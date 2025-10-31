Скидки
Форвард «Автомобилиста» Шашков — после 7:1 с «Сибирью»: волнительные для меня матчи

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков поделился эмоциями после разгромной победы над «Сибирью» (7:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
7 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Блэкер (Шаров, Буше) – 12:10 (5x3)     1:1 Аланов (Ткачёв, Широков) – 22:16 (5x4)     2:1 Денежкин (Мэйсек, Некрасов) – 27:21 (5x5)     3:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 29:24 (5x5)     4:1 Волк (Ишимников, Буше) – 29:55 (5x5)     5:1 Мэйсек (Буше) – 38:12 (5x5)     6:1 Горбунов (Бусыгин) – 50:18 (5x5)     7:1 Горбунов (Бывальцев) – 59:59 (5x5)    

— Можно сказать, что вышла лучшая игра сезона?
— Если смотреть по голам, то возможно. Главное — выполнили установку, сыграли правильно, отсюда результат. Хорошо, что реализовали моменты.

— Играл с родным клубом в его день рождения. Какие ощущения?
— Принципиальные матчи, немного волнительные. Это жизнь, это спорт, приходится преодолевать моменты. Друзей и знакомых там ещё половина команды.

— Расскажи про гол вашего звена.
— Вышли из зоны обороны. Я вошёл в чужую зону, увидел, что Даня Романцев разрезает защитнику за спину, что Юра Паутов подключается. Не стал отдавать на вершину, решил дать в глубину, Даня нашёл Артёма Каштанова, он реализовал момент, очень рад этому, — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Комментарии
