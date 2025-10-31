Скидки
«Каролина» вывела российского вратаря Кочеткова из списка травмированных

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков выведен из списка травмированных. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Кочетков получил повреждение в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 ОТ) 5 октября, после чего был помещён в список травмированных и пропустил стартовые игры текущего сезона.

В прошлом сезоне 26-летний голкипер сыграл 47 матчей, показав коэффициент надёжности 2,60 при 89,8% отражённых бросков. В плей‑офф на его счету четыре встречи: коэффициент надёжности — 3,60 при 85,5% отражённых бросков. Пётр был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2019 во втором раунде под общим 36-м номером. Вратарь выступает за клуб с 2022 года.

