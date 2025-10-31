Скидки
Козлов — о победе «Салавата» над «Адмиралом»: ребята на зубах вытащили матч

Козлов — о победе «Салавата» над «Адмиралом»: ребята на зубах вытащили матч
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Адмиралом» (5:0) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Родевальд (Броссо, Жаровский) – 08:19 (5x4)     2:0 Хохлачёв (Жаровский, Родевальд) – 11:26 (5x4)     3:0 Фаизов (Кузнецов) – 15:43 (5x5)     4:0 Броссо (Родевальд, Калинюк) – 50:18 (5x5)     5:0 Корбит (Горшков) – 59:04 (5x5)    

– Напряжённый матч, много эмоций отдали в предыдущих играх. Соперник навязывал борьбу, шёл в давление. Мы забили в большинстве, помогли Вязовому сыграть «на ноль». Ребята проявили характер и на зубах вытащили матч. Молодцы, что выстояли, когда соперник наседал. Очень хорошая и полезная победа для нас.

– Пятая победа подряд, «Салават» попал в топ-8 на Востоке. Как подойти к «Локомотиву» с правильными эмоциями?
– Таких мыслей и недооценки не будет. То, что выиграли пять матчей подряд, не просто так, ребята проделали большую работу. Игра с чемпионом будет вызовом для нас, где ты уже не такой свежий, но должен уметь побеждать в таких матчах, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

