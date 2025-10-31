Козлов — о победе «Салавата» над «Адмиралом»: ребята на зубах вытащили матч

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Адмиралом» (5:0) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
– Напряжённый матч, много эмоций отдали в предыдущих играх. Соперник навязывал борьбу, шёл в давление. Мы забили в большинстве, помогли Вязовому сыграть «на ноль». Ребята проявили характер и на зубах вытащили матч. Молодцы, что выстояли, когда соперник наседал. Очень хорошая и полезная победа для нас.
– Пятая победа подряд, «Салават» попал в топ-8 на Востоке. Как подойти к «Локомотиву» с правильными эмоциями?
– Таких мыслей и недооценки не будет. То, что выиграли пять матчей подряд, не просто так, ребята проделали большую работу. Игра с чемпионом будет вызовом для нас, где ты уже не такой свежий, но должен уметь побеждать в таких матчах, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».
