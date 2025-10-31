Скидки
Главный тренер «Салавата Юлаева» ответил, сможет ли Ремпал сыграть с «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» ответил, сможет ли Ремпал сыграть с «Локомотивом»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, сможет ли нападающий Шелдон Ремпал принять участие в матче с «Локомотивом», который состоится в воскресенье, 2 ноября. Напомним, уфимский клуб подписал контракт с канадским форвардом 27 октября до конца сезона.

– Ремпал сможет выйти в матче с «Локомотивом»?
– Всё зависит от того, как быстро будут сделаны документы, — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».

В прошлом сезоне 30-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават Юлаев». Летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», он сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился.

