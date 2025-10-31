Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл СКА и вернулся на первое место в таблице Запада

Сегодня, 31 октября, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 3:2.

На седьмой минуте защитник СКА Данила Галенюк забил первый гол. На 14-й минуте нападающий «Локомотива» Павел Красковский сравнял счёт. На 15-й минуте форвард Георгий Иванов вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте нападающий армейцев Марат Хайруллин восстановил равенство. На 22-й минуте защитник Даниил Мисюль забросил третью шайбу «Локомотива», установив окончательный счёт.

Таким образом, железнодорожники в третий раз в сезоне обыграли СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Паркуй автобус и выиграй PS5! ИГРАТЬ

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, в которых набрал 30 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 20 очками после 20 встреч располагается на девятой строчке Запада.