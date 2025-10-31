Скидки
Локомотив — СКА, результат матча 31 октября 2025 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл СКА и вернулся на первое место в таблице Запада
Комментарии

Сегодня, 31 октября, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Галенюк (Короткий, Филлипс) – 06:15 (5x5)     1:1 Красковский (Мисюль, Кирьянов) – 13:42 (5x5)     2:1 Иванов (Гернат, А. Радулов) – 14:09 (5x5)     2:2 Хайруллин (Ларионов, Педан) – 17:17 (5x5)     3:2 Мисюль (Сурин) – 21:00 (5x5)    

На седьмой минуте защитник СКА Данила Галенюк забил первый гол. На 14-й минуте нападающий «Локомотива» Павел Красковский сравнял счёт. На 15-й минуте форвард Георгий Иванов вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте нападающий армейцев Марат Хайруллин восстановил равенство. На 22-й минуте защитник Даниил Мисюль забросил третью шайбу «Локомотива», установив окончательный счёт.

Таким образом, железнодорожники в третий раз в сезоне обыграли СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, в которых набрал 30 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 20 очками после 20 встреч располагается на девятой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
