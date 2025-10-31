Скидки
Овечкин с женой показали, какие костюмы выбрали на Хэллоуин-2025

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской показали парный костюм на Хэллоуин. Хоккеист и его супруга предстали в образе римских гладиаторов.

Фото: Социальные сети Анастасии Шубской

В текущем сезоне 40-летний россиянин забросил лишь две шайбы в 10 матчах и повторил свой антирекорд. В прошлом сезоне за 10 первых матчей Овечкин отметился шестью голами. На счету Александра на данный момент 899 голов в регулярных чемпионатах лиги и 77 — в плей-офф НХЛ. Таким образом, всего в его активе 975 шайб в НХЛ.

«Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 12 очков за 10 матчей.

