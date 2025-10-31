Скидки
Защитник «Салавата Юлаева» Василевский оценил победу над «Адмиралом»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Родевальд (Броссо, Жаровский) – 08:19 (5x4)     2:0 Хохлачёв (Жаровский, Родевальд) – 11:26 (5x4)     3:0 Фаизов (Кузнецов) – 15:43 (5x5)     4:0 Броссо (Родевальд, Калинюк) – 50:18 (5x5)     5:0 Корбит (Горшков) – 59:04 (5x5)    

– Хороший матч, победили. Полный стадион, болельщикам, думаю, понравились обе игры. Сегодня мы доминировали в первом периоде, во второй двадцатиминутке где-то отдали инициативу сопернику, проиграли по броскам, но спасибо Семёну Вязовому, что держал нас в игре, ловили шайбы на себя, отсюда и победы.

– Насколько важно было сделать задел в первом периоде, чтобы не дать сопернику шансов?
– В целом важно было победить, потому что мы соседствуем в турнирной таблице. Сегодня игра была за четыре очка. Хорошо, что выиграли.

– Чувствовался накал на льду, много удалений и стычек. Насколько это заряжало энергией?
– Конечно, особенно когда Девин Броссо заступился за Семёна, это только респект. Он этой дракой завёл нас, а вратаря вообще нельзя трогать. Девин молодец.

– Насколько эти позитивные эмоции после побед помогут перед встречей с «Локомотивом» в «Медовом побоище»?
– Думаю, помогут. Сейчас серия из побед, главное, не отступать от своей игры, выводить шайбу из зоны, ловить на себя и реализовывать моменты, — приводит слова Василевского пресс-служба «Салавата Юлаева».

Новости. Хоккей
Все новости RSS

