Защитник «Салавата Юлаева» Василевский оценил победу над «Адмиралом»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Хороший матч, победили. Полный стадион, болельщикам, думаю, понравились обе игры. Сегодня мы доминировали в первом периоде, во второй двадцатиминутке где-то отдали инициативу сопернику, проиграли по броскам, но спасибо Семёну Вязовому, что держал нас в игре, ловили шайбы на себя, отсюда и победы.

– Насколько важно было сделать задел в первом периоде, чтобы не дать сопернику шансов?

– В целом важно было победить, потому что мы соседствуем в турнирной таблице. Сегодня игра была за четыре очка. Хорошо, что выиграли.

– Чувствовался накал на льду, много удалений и стычек. Насколько это заряжало энергией?

– Конечно, особенно когда Девин Броссо заступился за Семёна, это только респект. Он этой дракой завёл нас, а вратаря вообще нельзя трогать. Девин молодец.

– Насколько эти позитивные эмоции после побед помогут перед встречей с «Локомотивом» в «Медовом побоище»?

– Думаю, помогут. Сейчас серия из побед, главное, не отступать от своей игры, выводить шайбу из зоны, ловить на себя и реализовывать моменты, — приводит слова Василевского пресс-служба «Салавата Юлаева».