Главный тренер «Трактора» Гру высказался о победе над «Барысом»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Барысом» (6:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 3
Барыс
Астана
1:0 Ливо (Григоренко, Дер-Аргучинцев) – 00:17 (5x5) 2:0 Рыков (Рыкманов, Агламзянов) – 08:47 (5x5) 3:0 Гросс (Ливо, Григоренко) – 16:12 (5x4) 4:0 Глотов – 22:53 (4x5) 4:1 Веккионе (Уолш, Симонов) – 26:52 (5x4) 4:2 Масси (Уолш, Симонов) – 40:31 (5x5) 5:2 Жарков (Гросс, Глотов) – 48:22 (5x5) 6:2 Федосеев (Коршков, Горюнов-Рольгизер) – 51:34 (5x5) 6:3 Томпсон (Бреус, Бекетаев) – 56:55 (5x5)
— Очень довольны сегодняшним матчем. При счёте 4:0 настроение игры немного поменялось, что естественно. Соперник хотел вернуться в игру, и мы начали хватать удаления. Но в целом все сегодня старались.
— Довольны ли вы шайбой, которую сегодня забросил Ярослав Федосеев?
— Это прекрасный момент для него. Молодой 17-летний хоккеист играет в КХЛ. Это непростая лига для таких ребят. Уверен, команда тоже рада за Федосеева. В целом у нас получился хороший вечер, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».
