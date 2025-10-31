Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора» Гру высказался о победе над «Барысом»

Главный тренер «Трактора» Гру высказался о победе над «Барысом»
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Барысом» (6:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 3
Барыс
Астана
1:0 Ливо (Григоренко, Дер-Аргучинцев) – 00:17 (5x5)     2:0 Рыков (Рыкманов, Агламзянов) – 08:47 (5x5)     3:0 Гросс (Ливо, Григоренко) – 16:12 (5x4)     4:0 Глотов – 22:53 (4x5)     4:1 Веккионе (Уолш, Симонов) – 26:52 (5x4)     4:2 Масси (Уолш, Симонов) – 40:31 (5x5)     5:2 Жарков (Гросс, Глотов) – 48:22 (5x5)     6:2 Федосеев (Коршков, Горюнов-Рольгизер) – 51:34 (5x5)     6:3 Томпсон (Бреус, Бекетаев) – 56:55 (5x5)    

— Очень довольны сегодняшним матчем. При счёте 4:0 настроение игры немного поменялось, что естественно. Соперник хотел вернуться в игру, и мы начали хватать удаления. Но в целом все сегодня старались.

— Довольны ли вы шайбой, которую сегодня забросил Ярослав Федосеев?
— Это прекрасный момент для него. Молодой 17-летний хоккеист играет в КХЛ. Это непростая лига для таких ребят. Уверен, команда тоже рада за Федосеева. В целом у нас получился хороший вечер, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

Материалы по теме
Видео
«Трактор» уверенно победил «Барыс» в матче с девятью шайбами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android