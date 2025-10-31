Главный тренер «Трактора» Гру высказался о победе над «Барысом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Барысом» (6:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Очень довольны сегодняшним матчем. При счёте 4:0 настроение игры немного поменялось, что естественно. Соперник хотел вернуться в игру, и мы начали хватать удаления. Но в целом все сегодня старались.

— Довольны ли вы шайбой, которую сегодня забросил Ярослав Федосеев?

— Это прекрасный момент для него. Молодой 17-летний хоккеист играет в КХЛ. Это непростая лига для таких ребят. Уверен, команда тоже рада за Федосеева. В целом у нас получился хороший вечер, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».