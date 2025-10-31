«Чуть не хватило удачи». Ларионов — о поражении СКА от «Локомотива»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– К сожалению, одна команда выиграла, другая уступила. Если делать короткий анализ игры, чуть не хватило удачи. Могли спасти игру, могли забить и обязаны были забить впятером против троих, к сожалению, вратарь соперника сегодня был в ударе. И это, наверное, был ключевой фактор в сегодняшнем матче.

– За октябрь сыграли три матча с «Локомотивом» и во всех трёх уступили. Вы видите какую-то одну общую причину, почему у вас не получается?

– Одну общую причину найти сложно. Первый матч здесь – в Ярославле – тоже была хорошая игра. К сожалению, мы уступили, но по рисунку, по структуре, по тому, что мы сделали, точно заслуживали большего. Вторая игра – у нас дома – в принципе, тоже была равной, но там нам не хватило огня, не хватило сил. Сегодня получилась игра уровня плей-офф. Знали, что соперник играет очень агрессивно, быстро, у них всё заточено на бросок. Но провести какую-то параллель… Сезон довольно-таки длинный, поэтому мы должны сделать правильные выводы.

Посмотреть, где мы можем быть лучше и избежать тех ошибок, которые допустили, когда соперник забивал третий и первый голы. Маленькие детали, которые нужно подправить. В остальном мы верим в нашу команду, потому что ребята старались – это было видно. Играя в три звена в третьем периоде, могли спасти матч. Хочется именно такой накал, азарт и энтузиазм видеть все три периода. В этом есть, наверное, наш потенциал, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.