Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чуть не хватило удачи». Ларионов — о поражении СКА от «Локомотива»

«Чуть не хватило удачи». Ларионов — о поражении СКА от «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Галенюк (Короткий, Филлипс) – 06:15 (5x5)     1:1 Красковский (Мисюль, Кирьянов) – 13:42 (5x5)     2:1 Иванов (Гернат, А. Радулов) – 14:09 (5x5)     2:2 Хайруллин (Ларионов, Педан) – 17:17 (5x5)     3:2 Мисюль (Сурин) – 21:00 (5x5)    

– К сожалению, одна команда выиграла, другая уступила. Если делать короткий анализ игры, чуть не хватило удачи. Могли спасти игру, могли забить и обязаны были забить впятером против троих, к сожалению, вратарь соперника сегодня был в ударе. И это, наверное, был ключевой фактор в сегодняшнем матче.

– За октябрь сыграли три матча с «Локомотивом» и во всех трёх уступили. Вы видите какую-то одну общую причину, почему у вас не получается?
– Одну общую причину найти сложно. Первый матч здесь – в Ярославле – тоже была хорошая игра. К сожалению, мы уступили, но по рисунку, по структуре, по тому, что мы сделали, точно заслуживали большего. Вторая игра – у нас дома – в принципе, тоже была равной, но там нам не хватило огня, не хватило сил. Сегодня получилась игра уровня плей-офф. Знали, что соперник играет очень агрессивно, быстро, у них всё заточено на бросок. Но провести какую-то параллель… Сезон довольно-таки длинный, поэтому мы должны сделать правильные выводы.

Посмотреть, где мы можем быть лучше и избежать тех ошибок, которые допустили, когда соперник забивал третий и первый голы. Маленькие детали, которые нужно подправить. В остальном мы верим в нашу команду, потому что ребята старались – это было видно. Играя в три звена в третьем периоде, могли спасти матч. Хочется именно такой накал, азарт и энтузиазм видеть все три периода. В этом есть, наверное, наш потенциал, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл СКА и вернулся на первое место в таблице Запада
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android