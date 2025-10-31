Главный тренер «Локомотива» Хартли прокомментировал победу над СКА

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвёл итоги матча со СКА (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Очень хорошая игра, важная победа для нас. Игра интересная для зрителей, возможно, слишком интересная для тренеров. Мы хорошо начали игру, соперник реализовал пару своих моментов. Очень здорово начали второй период, владели инициативой, контролировали игру, но получили несколько удалений. Здорово, что Даниил Исаев своими спасениями и ребята, которые оборонялись «три на пять», своими действиями не дали сопернику забить. Наверное, это был решающий момент матча. Отмечу Даниила Мисюля, который провёл отличный матч, забил очень важный гол и прогрессирует с каждой игрой. Плюс Марк Ульев получил достаточно много игрового времени, ещё один талантливый парень, у которого яркое будущее», — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».