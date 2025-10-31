Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 31 октября 2025 года

Сегодня, 31 октября, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 31 октября 2025 года:

«Омские Крылья» – «Химик» — 3:2 Б;

«Зауралье» – «Торпедо-Горький» — 4:1;

«Ростов» – «Горняк-УГМК» — 3:4;

«Буран» – «Челмет» — 1:2 ОТ;

«Челны» – ЦСК ВВС — 2:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 33 очка в 20 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 30 очками после 21 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (29 очков в 20 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.