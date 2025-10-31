Скидки
Результаты матчей МХЛ на 31 октября 2025 года
Сегодня, 31 октября, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 31 октября 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – «Тайфун» — 1:3;
«Сибирские Снайперы» – МХК «Молот» — 3:5;
«Локо» – МХК «Атлант» — 5:2;
«Реактор» – «Красноярские Рыси» — 3:4 ОТ;
«Спутник» – «Тюменский Легион» — 5:4;
АКМ «Юниор» – МХК «Спартак МАХ» — 1:2 ОТ;
ХК «Капитан» – «Академия Михайлова» — 1:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 33 очками после 18 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 31 очко после 18 матчей.

