53-летний Яромир Ягр набрал первое очко в своем 38-м сезоне в профессиональном хоккее

«Кладно» на выезде крупно со счётом 3:8 проиграл «Пардубице» в матче чемпионата Чехии сезона-2025/2026. В этой встрече 53-летний нападающий гостей Яромир Ягр оформил в этой встрече голевую передачу, которая стала первым очком в чемпионате Чехии текущей кампании.

Отметим, Ягр проводит свой 38-й сезон на профессиональном уровне. Всего в нынешнем розыгрыше Экстралиги на счету форварда четыре игры.

В прошлом сезоне чех провёл 39 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

Яромир Ягр — обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. С 2017 года выступает в Экстралиге за клуб из родного города Кладно. В 1990 году он был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим пятым номером клубом «Питтсбург Пингвинз», с которым дважды завоёвывал Кубок Стэнли (1991, 1992).

