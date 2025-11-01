Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Колорадо» с Ничушкиным обыграл в гостях «Вегас». Дорофеев не забил, у Барбашёва — «-3»

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Гости выиграли встречу — 4:2.

В составе победителей голами отличились Мартин Нечас (1+2), Брок Нельсон, Брент Бёрнс и Кейл Макар (1+1). Лидер команды Натан Маккиннон также отметился ассистом. Российские форварды гостей Захар Бардаков и Валерий Ничушкин очков в матче не набрали. У хозяев шайбы забросили Томаш Гертл (1+1) и Митчелл Марнер. Нападающие Павел Дорофеев (0) и Иван Барбашёв (-3) завершили встречу без результативных действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вегас» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Детройт Ред Уингз» 5 ноября. «Колорадо» продолжит серию гостевых матчей и встретится с «Сан-Хосе Шаркс» сегодня, 1 ноября.

