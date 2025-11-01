Скидки
Вегас Голден Найтс — Колорадо Эвеланш, результат матча 1 ноября 2025, счёт 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Колорадо» с Ничушкиным обыграл в гостях «Вегас». Дорофеев не забил, у Барбашёва — «-3»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Гости выиграли встречу — 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 23:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Макар, Тэйвз) – 00:41     0:2 Нельсон (Друри) – 24:32     1:2 Гертл – 42:51 (pp)     1:3 Бёрнс (Нечас) – 50:11     2:3 Марнер (Гертл, Хаттон) – 52:01     2:4 Макар (Нечас, Маккиннон) – 58:22    

В составе победителей голами отличились Мартин Нечас (1+2), Брок Нельсон, Брент Бёрнс и Кейл Макар (1+1). Лидер команды Натан Маккиннон также отметился ассистом. Российские форварды гостей Захар Бардаков и Валерий Ничушкин очков в матче не набрали. У хозяев шайбы забросили Томаш Гертл (1+1) и Митчелл Марнер. Нападающие Павел Дорофеев (0) и Иван Барбашёв (-3) завершили встречу без результативных действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вегас» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Детройт Ред Уингз» 5 ноября. «Колорадо» продолжит серию гостевых матчей и встретится с «Сан-Хосе Шаркс» сегодня, 1 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
