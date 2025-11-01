«Вашингтон» продлил контракт с россиянином Иваном Мирошниченко

«Вашингтон Кэпиталз» объявил о продлении контракта с российским нападающим Иваном Мирошниченко, который на данный момент выступает за фарм-клуб столичной команды «Херши Бэрс», сообщает пресс-служба «Кэпиталз» в социальной сети Х.

Новое соглашение россиянина действует два года. По сообщению американских СМИ, средняя зарплата 21‑летнего форварда за сезон составит $ 925 тыс.

Мирошниченко играл за «Херши» в Американской хоккейной лиге в последних двух сезонах. Всего Иван провёл 102 матча, в которых набрал 67 (32+35) очков в регулярных чемпионатах.

В НХЛ на счету Мирошниченко 39 игр в регулярках, где он отметился тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. До переезда в Северную Америку нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за омский «Авангард», за который провёл 23 матча, заработав 4 (3+1) очка.

