«Вашингтон» уступил дома «Айлендерс», проиграв третий матч подряд. У Овечкина — «-3»

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс. Гости победили со счётом 3:1.

В составе победителей голами отличились Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват и Мэтью Барзал. Российский защитник Александр Романов завершил встречу без результативных действий. Голкипер Илья Сорокин совершил 22 сейва.

Единственную шайбу хозяев забросил вице-капитан Том Уилсон. Российский звёздный нападающий Александр Овечкин очков в матче не набрал. Его показатель полезности в игре составил «-3».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз», а «Айлендерс» начнут домашнюю серию и встретятся с «Коламбус Блю Джекетс». Игры пройдут 2 и 3 ноября соответственно.

