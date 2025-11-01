Скидки
Вашингтон Кэпиталз — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 1 ноября 2025, счёт 1:3, регулярный чемпионат НХЛ, Александр Овечкин

«Вашингтон» уступил дома «Айлендерс», проиграв третий матч подряд. У Овечкина — «-3»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс. Гости победили со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Уилсон (Чикран, Рой) – 24:48     1:1 Пажо (Хольмстрём) – 34:58 (sh)     1:2 Хорват (Хейнеман, Пулок) – 44:29     1:3 Барзал (Пелеч) – 58:44    

В составе победителей голами отличились Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват и Мэтью Барзал. Российский защитник Александр Романов завершил встречу без результативных действий. Голкипер Илья Сорокин совершил 22 сейва.

Единственную шайбу хозяев забросил вице-капитан Том Уилсон. Российский звёздный нападающий Александр Овечкин очков в матче не набрал. Его показатель полезности в игре составил «-3».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз», а «Айлендерс» начнут домашнюю серию и встретятся с «Коламбус Блю Джекетс». Игры пройдут 2 и 3 ноября соответственно.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Официально
«Вашингтон» продлил контракт с россиянином Иваном Мирошниченко

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:

