Илья Сорокин совершил великолепный сейв в шпагате в матче с «Вашингтоном»

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс. Гости победили со счётом 3:1. По ходу матча российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил великолепный сейв.

Эпизод произошёл в первой половине первого периода. Сначала дальний бросок по воротам «Айлендерс» сделал защитник хозяев Тревор ван Римсдайк, однако шайба пролетела рядом со штангой, после чего на добивание подоспел Энтони Бовиллье, который находился вблизи ворот. На этот раз в дело вступил вратарь гостей — Илья Сорокин, вытащив шайбу в шпагате после броска в пустой угол.

Напомним, в следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз», а «Айлендерс» начнут домашнюю серию и встретятся с «Коламбус Блю Джекетс». Игры пройдут 2 и 3 ноября соответственно.

