Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Сорокин совершил великолепный сейв в шпагате в матче с «Вашингтоном»

Илья Сорокин совершил великолепный сейв в шпагате в матче с «Вашингтоном»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс. Гости победили со счётом 3:1. По ходу матча российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил великолепный сейв.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Уилсон (Чикран, Рой) – 24:48     1:1 Пажо (Хольмстрём) – 34:58 (sh)     1:2 Хорват (Хейнеман, Пулок) – 44:29     1:3 Барзал (Пелеч) – 58:44    

Эпизод произошёл в первой половине первого периода. Сначала дальний бросок по воротам «Айлендерс» сделал защитник хозяев Тревор ван Римсдайк, однако шайба пролетела рядом со штангой, после чего на добивание подоспел Энтони Бовиллье, который находился вблизи ворот. На этот раз в дело вступил вратарь гостей — Илья Сорокин, вытащив шайбу в шпагате после броска в пустой угол.

Напомним, в следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз», а «Айлендерс» начнут домашнюю серию и встретятся с «Коламбус Блю Джекетс». Игры пройдут 2 и 3 ноября соответственно.

Овечкин готовится к сезону в составе «Вашингтона»

Материалы по теме
Главный тренер «Вашингтона» оценил снижение результативности Александра Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android