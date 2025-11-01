Скидки
Форвард «Айлендерс» Пажо убежал от Овечкина и забил гол в меньшинстве

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс. Гости победили со счётом 3:1, а капитан хозяев Александр Овечкин провёл неудачный матч.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Уилсон (Чикран, Рой) – 24:48     1:1 Пажо (Хольмстрём) – 34:58 (sh)     1:2 Хорват (Хейнеман, Пулок) – 44:29     1:3 Барзал (Пелеч) – 58:44    

В эпизоде с первым пропущенным хозяевами голом российский форвард вышел на реализацию большинства. Однако хоккеисты «Вашингтона» потеряли шайбу в атаке и получили контратаку на свои ворота. В ходе быстрого перехода Симон Хольмстрём протащил шайбу вдоль левого борта и сделал прострельную передачу на Жана-Габриэля Пажо, которого опекал Александр Овечкин. Российский нападающий не успел за соперником, канадец сыграл на опережение и поразил ворота Логана Томпсона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, показатель полезности Овечкина в сегодняшней встрече составил "-3».

Овечкин сделал подарок девочке, которая борется с раком

