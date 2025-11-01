Форвард «Айлендерс» Пажо убежал от Овечкина и забил гол в меньшинстве

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс. Гости победили со счётом 3:1, а капитан хозяев Александр Овечкин провёл неудачный матч.

В эпизоде с первым пропущенным хозяевами голом российский форвард вышел на реализацию большинства. Однако хоккеисты «Вашингтона» потеряли шайбу в атаке и получили контратаку на свои ворота. В ходе быстрого перехода Симон Хольмстрём протащил шайбу вдоль левого борта и сделал прострельную передачу на Жана-Габриэля Пажо, которого опекал Александр Овечкин. Российский нападающий не успел за соперником, канадец сыграл на опережение и поразил ворота Логана Томпсона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, показатель полезности Овечкина в сегодняшней встрече составил "-3».

Овечкин сделал подарок девочке, которая борется с раком