Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на третье поражение клуба подряд

Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о сегодняшнем поражении клуба в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», которое стало для его команды третьем кряду.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Уилсон (Чикран, Рой) – 24:48     1:1 Пажо (Хольмстрём) – 34:58 (sh)     1:2 Хорват (Хейнеман, Пулок) – 44:29     1:3 Барзал (Пелеч) – 58:44    

«Мы потеряли Дюбуа… и после этого, казалось, просто не могли ничего найти. Были отдельные всплески и отрезки, но этого оказалось слишком мало. С теми сочетаниями звеньев, которые мы использовали, нам так и не удалось вернуться к своей игре», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, в предыдущих матчах столичный клуб уступил «Далласу» (0:1) и «Оттаве» (1:7). Сегодняшний матч был проигран со счётом 1:3.

Овечкин готовится к сезону в составе «Вашингтона»

