Результаты матчей НХЛ на 1 ноября 2025 года

Вечером 31 октября и в ночь на 1 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Были сыграны три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 1 ноября 2025 года:

«Вегас Голден Найтс» – «Колорадо Эвеланш» — 2:4;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3;

«Анахайм Дакс» – «Детройт Ред Уингз» — 5:2.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 18 очками после 12 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Питтсбург Пингвинз», набравший 18 очков после 12 встреч.