Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь Якоб Маркстрём продлил контракт с «Нью-Джерси Дэвилз»

Вратарь Якоб Маркстрём продлил контракт с «Нью-Джерси Дэвилз»
Комментарии

Шведский вратарь Якоб Маркстрём подписал новый двухлетний контракт на общую сумму $ 12 млн с «Нью-Джерси Девилз», сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Кэпхит соглашения составил $ 6 млн. Действие контракта начинается с сезона-2026/2027.

Выбранный «Флоридой Пантерз» во втором раунде драфта НХЛ 2008 года, Маркстрём имеет статистку 243-214-63, с коэффициентом надёжности 2,72 и процентом отражённых бросков 90,8. На его счету 24 «сухих» матча в 538 играх регулярного сезона (520 в стартовом составе) за «Пантерз», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Дэвилз».

В составе национальной команды Швеции Якоб Маркстрём становился чемпионом мира в 2013 году.

Материалы по теме
«Очень круто». Арсений Грицюк высказался об игре против Натана Маккиннона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android