Вратарь Якоб Маркстрём продлил контракт с «Нью-Джерси Дэвилз»

Шведский вратарь Якоб Маркстрём подписал новый двухлетний контракт на общую сумму $ 12 млн с «Нью-Джерси Девилз», сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Кэпхит соглашения составил $ 6 млн. Действие контракта начинается с сезона-2026/2027.

Выбранный «Флоридой Пантерз» во втором раунде драфта НХЛ 2008 года, Маркстрём имеет статистку 243-214-63, с коэффициентом надёжности 2,72 и процентом отражённых бросков 90,8. На его счету 24 «сухих» матча в 538 играх регулярного сезона (520 в стартовом составе) за «Пантерз», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Дэвилз».

В составе национальной команды Швеции Якоб Маркстрём становился чемпионом мира в 2013 году.