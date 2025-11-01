Сорокин поприветствовал сына Овечкина после матча «Вашингтон» — «Айлендерс»

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин поприветствовал старшего сына капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Сергея после очного матча команд.

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс. Гости победили со счётом 3:1. Сорокин по ходу игры совершил 22 сейва.

Напомним, в следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз», а «Айлендерс» начнут домашнюю серию и встретятся с «Коламбус Блю Джекетс». Игры пройдут 2 и 3 ноября соответственно.