Сорокин поприветствовал сына Овечкина после матча «Вашингтон» — «Айлендерс»
Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин поприветствовал старшего сына капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Сергея после очного матча команд.
В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс. Гости победили со счётом 3:1. Сорокин по ходу игры совершил 22 сейва.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Уилсон (Чикран, Рой) – 24:48 1:1 Пажо (Хольмстрём) – 34:58 (sh) 1:2 Хорват (Хейнеман, Пулок) – 44:29 1:3 Барзал (Пелеч) – 58:44
Напомним, в следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз», а «Айлендерс» начнут домашнюю серию и встретятся с «Коламбус Блю Джекетс». Игры пройдут 2 и 3 ноября соответственно.
