Расписание матчей КХЛ на 1 ноября 2025 года

Сегодня, 1 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 1 ноября 2025 года (время московское):

16:30. «Авангард» – «Нефтехимик»;

19:00. «Северсталь» – «Шанхайские Драконы»;

19:00. «Ак Барс» – «Лада»;

19:30. «Динамо» М – ЦСКА.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 30 очками после 21 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 32 очка после 21 игры.