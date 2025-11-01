Расписание матчей ВХЛ на 1 ноября 2025 года

Сегодня, 1 ноября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 1 ноября 2025 года (время московское):

15:00. «Динамо-Алтай» – «Молот»;

15:00. «Металлург» Нк – «Торос»;

15:00. «Сокол» – «Ижсталь»;

16:30. «Южный Урал» – «Югра»;

19:00. СКА-ВМФ – «Дизель»;

19:00. «Динамо» СПб – «Рязань-ВДВ».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 33 очка в 20 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 30 очками после 21 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (29 очков в 20 матчах).