Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 1 ноября 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 1 ноября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 1 ноября 2025 года (время московское):

15:00. «Динамо-Алтай» – «Молот»;
15:00. «Металлург» Нк – «Торос»;
15:00. «Сокол» – «Ижсталь»;
16:30. «Южный Урал» – «Югра»;
19:00. СКА-ВМФ – «Дизель»;
19:00. «Динамо» СПб – «Рязань-ВДВ».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 33 очка в 20 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 30 очками после 21 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (29 очков в 20 матчах).

Календарь ВХЛ
Таблица ВХЛ
Материалы по теме
Результаты матчей ВХЛ на 31 октября 2025 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android