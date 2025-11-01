Скидки
Расписание матчей МХЛ на 1 ноября 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 1 ноября 2025 года
Сегодня, 1 ноября, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 1 ноября 2025 года (время московское):

10:00. «Кузнецкие Медведи» – «АКМ Новомосковск»;
12:00. «Амурские Тигры» – «СКА-1946»;
15:30. «Омские Ястребы» – «Локо-76»;
16:30. «Белые Медведи» – «Ирбис»;
17:00. «Мамонты Югры» – «Толпар»;
18:30. «Реактор» – «Красноярские Рыси»;
19:00. «Красная Машина-Юниор» – «Алмаз»;
19:00. МХК «Динамо-Карелия» – Академия СКА.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 33 очками после 18 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 31 очко после 18 матчей.

Календарь МХЛ
Таблица МХЛ
