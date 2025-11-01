Московское «Динамо» представило домашнюю ретроформу для игр выходного дня
Московское «Динамо» представило домашнюю ретроформу для игр выходного дня. Отмечается, что в данной форме клуб сыграет сегодня, 1 ноября, в дерби с ЦСКА. Игра начнётся в 19:30 мск.
«Игровые майки сделаны на основе дизайна 2000 года. В таких же мы выступали в прошлом сезоне и получили множество восторженных отзывов от игроков и болельщиков», — сказано в сообщении команды.
«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 19 матчей, в которых набрало 25 очков, команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. На счету бело-голубых победная серия из трёх матчей.
