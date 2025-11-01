Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов рассказал о состоянии Матвея Короткого, который не доиграл матч с «Локомотивом»

Ларионов рассказал о состоянии Матвея Короткого, который не доиграл матч с «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о состоянии форварда армейского клуба Матвея Короткого, который не доиграл матч с «Локомотивом» (2:3) из-за травмы. Короткий получил повреждение во втором периоде, когда ногой ударился в борт после силовой борьбы с защитником соперника Александром Елесиным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Галенюк (Короткий, Филлипс) – 06:15 (5x5)     1:1 Красковский (Мисюль, Кирьянов) – 13:42 (5x5)     2:1 Иванов (Гернат, А. Радулов) – 14:09 (5x5)     2:2 Хайруллин (Ларионов, Педан) – 17:17 (5x5)     3:2 Мисюль (Сурин) – 21:00 (5x5)    

– Матвея Короткого потеряли по ходу матча. Что с ним, понятно?
– Надеюсь, что ничего серьёзного. Вроде нет перелома. Травма нижней части тела, выразимся так. Мальчишка, молодой парень прибавляет, играет здорово, играет стабильно, поэтому надеемся, что не потеряли его надолго. Думаю, что завтра будет более ясная картина, мы поймём степень травмы, — приводит слова Ларионова сайт СКА.

Материалы по теме
«Чуть не хватило удачи». Ларионов — о поражении СКА от «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android