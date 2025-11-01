Ларионов рассказал о состоянии Матвея Короткого, который не доиграл матч с «Локомотивом»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о состоянии форварда армейского клуба Матвея Короткого, который не доиграл матч с «Локомотивом» (2:3) из-за травмы. Короткий получил повреждение во втором периоде, когда ногой ударился в борт после силовой борьбы с защитником соперника Александром Елесиным.

– Матвея Короткого потеряли по ходу матча. Что с ним, понятно?

– Надеюсь, что ничего серьёзного. Вроде нет перелома. Травма нижней части тела, выразимся так. Мальчишка, молодой парень прибавляет, играет здорово, играет стабильно, поэтому надеемся, что не потеряли его надолго. Думаю, что завтра будет более ясная картина, мы поймём степень травмы, — приводит слова Ларионова сайт СКА.