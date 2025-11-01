Скидки
Олимпийский чемпион Пашков: «Салавату» пошла на пользу прививка безденежьем

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал игру уфимского «Салавата Юлаева», который в последних матчах одержал пять побед подряд.

— Сможет ли «Салават» закрепиться в зоне плей-офф?
— Совсем не уверен. Всё-таки команда создаётся с листа, много молодёжи, а значит, трудно рассчитывать на стабильность. Но самое главное то, что «Салават» не застрял на дне Востока и участвует в кубковой гонке. Пять побед подряд – это серьёзный показатель. Просто так, без фундамента и большой внутренней работы, их не одержишь.

— Можно ли говорить о феномене нынешнего «Салавата»?
— Вполне. Команде в критических условиях поставили прививку безденежьем – и она, если не вылечила, то хотя бы вернула «Салават» к турнирной жизни. При этом команда открыла для российского хоккея целую группу молодых игроков, которые без этой прививки могли бы и не состояться, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

