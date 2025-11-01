Дементьев назвал самое важное событие в НХЛ среди россиян на старте нового сезона

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев заявил, что 1000-е очко нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова является самым важным событием в НХЛ среди россиян на старте нового сезона.

«Самым важным событием начала чемпионата НХЛ стали 1000 очков Кучерова. Его показатели выдающиеся. Парень огромный молодец. Я знаю, через что ему пришлось пройти, чтобы оказаться на вершине. Речь и про НХЛ, и в целом в хоккее. Думаю, что это самое главное событие среди наших игроков», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Всего за карьеру в лиге в рамках регулярок у 32-летнего Кучерова 1004 (361+643) очка в 812 играх.