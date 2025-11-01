Скидки
Овечкин вплотную приблизился к антирекордной личной «сухой» серии на старте сезона

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой 11-й матч в текущем сезоне с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3) и не смог отметиться заброшенной шайбой. На данный момент на его счету лишь два гола в сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Уилсон (Чикран, Рой) – 24:48     1:1 Пажо (Хольмстрём) – 34:58 (sh)     1:2 Хорват (Хейнеман, Пулок) – 44:29     1:3 Барзал (Пелеч) – 58:44    

Таким образом, Овечкин вплотную приблизился к антирекордной личной «сухой» серии на старте сезона. В сезоне-2023/2024 Александр открыл счёт своим голам лишь в пятом матче сезона. В итоге за первые 12 матчей российский форвард забросил только две шайбы. В том сезоне Овечкин забил 31 гол в 79 матчах — антирекорд для россиянина в НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз» 2 ноября.

