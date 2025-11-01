«Илья был феноменален, он удержал нас в игре». Бо Хорват — про Сорокина

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват высоко оценил игру российского голкипера «островитян» Ильи Сорокина во встрече с «Вашингтон Кэпиталз».

«Илья был феноменален, он удержал нас в игре. Если не считать его действий, мы не можем быть довольны тем, как сыграли в первом периоде. Здорово, что он дал нам время собраться с силами в этом матче, втором для нас за два дня», – приводит слова Хорвата сайт НХЛ.

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости победили со счётом 3:1. Сорокин по ходу игры совершил 22 сейва.