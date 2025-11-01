«Илья был феноменален, он удержал нас в игре». Бо Хорват — про Сорокина
Поделиться
Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват высоко оценил игру российского голкипера «островитян» Ильи Сорокина во встрече с «Вашингтон Кэпиталз».
«Илья был феноменален, он удержал нас в игре. Если не считать его действий, мы не можем быть довольны тем, как сыграли в первом периоде. Здорово, что он дал нам время собраться с силами в этом матче, втором для нас за два дня», – приводит слова Хорвата сайт НХЛ.
В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости победили со счётом 3:1. Сорокин по ходу игры совершил 22 сейва.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Уилсон (Чикран, Рой) – 24:48 1:1 Пажо (Хольмстрём) – 34:58 (sh) 1:2 Хорват (Хейнеман, Пулок) – 44:29 1:3 Барзал (Пелеч) – 58:44
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
12:48
-
12:28
-
12:12
-
12:05
-
12:00
-
11:40
-
11:24
-
11:11
-
10:50
-
10:36
-
10:20
-
10:02
-
09:44
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:33
-
08:15
-
08:04
-
06:45
-
06:15
-
04:36
-
02:48
-
02:37
-
01:35
- 31 октября 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:40
-
23:32
-
23:20
-
23:02
-
22:40
-
22:21