Вратарь Илья Коновалов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» подписал контракт с Ильёй Коноваловым. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Всего в КХЛ 27-летний голкипер провёл 239 матчей, в которых показал коэффициент надёжности 2,26 с 91,7% отражённых бросков. На счету Коновалова 22 матчей «на ноль». В своей карьере хоккеист выступал за «Рязань» (2017/2018), «Локомотив» (2017-2021), «Бейкерсфилд Кондорс» (2021/2022, АХЛ), «Динамо» Москва (2022-2024), «Адмирал» (2024/2025).

«Соскучился уже по хоккею, долго ждал этого предложения. Мне позвонили из «Салавата Юлаева», спросили, готов ли я перейти, я быстро откликнулся и подписал контракт. «Салават» – топ-клуб, большая команда. Ожидания только максимальные, хочу приносить пользу команде», — заявил Коновалов.