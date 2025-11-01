Скидки
Защитник Джозеф Душак покинул ХК «Шанхайские Драконы»

Комментарии

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» и защитник Джозеф Душак расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Клуб благодарит Джозефа за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении команды.

28-летний Душак в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 16 матчей, в которых записал на свой счёт восемь результативных передач.

В текущем сезоне «Шанхайские Драконы» сыграли 19 матчей, в которых набрали 23 очка и занимают седьмое место в таблице Запада.

Ранее «Шанхайские Драконы» заключили контракт до конца сезона с канадским нападающим Троем Джозефсом.

