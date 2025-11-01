Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андриевский временно заменит Гальченюка из-за инфекции у главного тренера «Амура»

Андриевский временно заменит Гальченюка из-за инфекции у главного тренера «Амура»
Комментарии

После возвращения из Минска у главного тренера «Амура» Александра Гальченюка диагностирована острая вирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

«Исполнять обязанности главного тренера в ближайших играх будет Александр Андриевский. Желаем Александру Николаевичу скорейшего выздоровления!» — сказано в сообщении команды.

«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 20 матчей, в которых набрал 17 очков, занимая девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Амур» дома примет «Адмирал» в дальневосточном дерби. Игра состоится завтра, 2 ноября, и начнётся в 10:00 мск.

Материалы по теме
«Стыдно за такую игру перед болельщиками». Главный тренер «Амура» — о 2:6 от «Северстали»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android