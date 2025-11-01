Андриевский временно заменит Гальченюка из-за инфекции у главного тренера «Амура»

После возвращения из Минска у главного тренера «Амура» Александра Гальченюка диагностирована острая вирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

«Исполнять обязанности главного тренера в ближайших играх будет Александр Андриевский. Желаем Александру Николаевичу скорейшего выздоровления!» — сказано в сообщении команды.

«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 20 матчей, в которых набрал 17 очков, занимая девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Амур» дома примет «Адмирал» в дальневосточном дерби. Игра состоится завтра, 2 ноября, и начнётся в 10:00 мск.