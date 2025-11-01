Обладатель Кубка Гагарина: когда-то «Северсталь» может стать чемпионом

Обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» Глеб Клименко оценил игру череповецкой «Северстали» под руководством Андрея Козырева.

«Лидерство «Северстали» — это рука Козырева. Во-вторых, селекционная работа. Берут ребят, которые подходят под эту систему. В-третьих, много ребят уже не первый год в команде. Они все молодые, быстрые. Очень легко играют, разыгрывают, просто летят. Когда-то они и чемпионами могут стать. Понятно, что в плей-офф более жёсткая игра, но Череповец двигается в правильном направлении, я считаю. Молодёжь великолепно играет», — заявил Клименко.

«Северсталь» занимает второе место в таблице Запада, имея в активе 28 очков.