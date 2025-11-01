Скидки
Хоккей Новости

КХЛ представила лучших хоккеистов октября

Аудио-версия:
Комментарии

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги назвала лауреатов октября в четырёх номинациях.

Фото: КХЛ

Лучшим вратарём признан Александр Самойлов («Северсталь»), одержавший с командой семь побед в 10 матчах. Также на его счету одна победа в буллитной серии. По его воротам было нанесено 232 броска, из которых он отразил 91,38%. Коэффициент надёжности составил 1,99.

Лучшим защитником признан Митчелл Миллер («Ак Барс»), набравший 12 (3+9) очков в 11 матчах месяца. Миллер не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+9».

Лучшим нападающим признан Константин Окулов («Авангард»), набравший 15 (5+10) очков в 11 матчах месяца с показателем полезности «+2». В матчах с «Адмиралом» (6:1) и «Автомобилистом» (3:2 ОТ) Окулов стал автором победной шайбы.

Лучшим новичком признан Александр Жаровский («Салават Юлаев»), набравший 12 (4+8) очков в 12 матчах месяца с показателем полезности «+3».

