Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

РУСАДА сократило срок отстранения нападающего «Спартака» Морозова с четырёх лет до месяца

РУСАДА сократило срок отстранения нападающего «Спартака» Морозова с четырёх лет до месяца
Аудио-версия:
Комментарии

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило срок отстранения нападающего «Спартака» Ивана Морозова с четырёх лет до одного месяца. Об этом сообщает юридическое агентство «Клевер Консалт» на своей странице в телеграм-канале.

«29 августа 2025 года на Кубке мэра Москвы Иван Морозов сдал допинг-пробу, которая показала положительный результат на запрещённое вещество из раздела S6 запрещённого списка ВАДА. Действующие в антидопинге правила и практика CAS предполагают, что за такое нарушение могла быть назначена серьёзная санкция — вплоть до четырёхлетней дисквалификации.

Специалисты «Клевер Консалт» приложили все усилия, чтобы добиться для Ивана наилучшего исхода дела из всех возможных вариантов. Путём выбора правильной стратегии защиты, а также тесного и конструктивного взаимодействия с РУСАДА удалось значительно снизить применимую санкцию. Учитывая, что спортсмен признал свою вину, раскаялся, извинился перед болельщиками и партнёрами, прошёл реабилитационную программу, то впервые в истории России за подобное нарушение антидопинговых правил РУСАДА своим решением снизило применимую санкцию до одного месяца.

«Клевер Консалт» и Иван Морозов благодарны РУСАДА за продемонстрированную справедливую и объективную позицию в рассмотрении такого сложного вопроса. Желаем Ивану скорейшего полноценного возвращения на лёд и новых побед!» — сказано в сообщении агентства.

Материалы по теме
Новый допинг-скандал в КХЛ! За что отстранили ключевого игрока «Спартака»?
Новый допинг-скандал в КХЛ! За что отстранили ключевого игрока «Спартака»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android