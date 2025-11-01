РУСАДА сократило срок отстранения нападающего «Спартака» Морозова с четырёх лет до месяца

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило срок отстранения нападающего «Спартака» Ивана Морозова с четырёх лет до одного месяца. Об этом сообщает юридическое агентство «Клевер Консалт» на своей странице в телеграм-канале.

«29 августа 2025 года на Кубке мэра Москвы Иван Морозов сдал допинг-пробу, которая показала положительный результат на запрещённое вещество из раздела S6 запрещённого списка ВАДА. Действующие в антидопинге правила и практика CAS предполагают, что за такое нарушение могла быть назначена серьёзная санкция — вплоть до четырёхлетней дисквалификации.

Специалисты «Клевер Консалт» приложили все усилия, чтобы добиться для Ивана наилучшего исхода дела из всех возможных вариантов. Путём выбора правильной стратегии защиты, а также тесного и конструктивного взаимодействия с РУСАДА удалось значительно снизить применимую санкцию. Учитывая, что спортсмен признал свою вину, раскаялся, извинился перед болельщиками и партнёрами, прошёл реабилитационную программу, то впервые в истории России за подобное нарушение антидопинговых правил РУСАДА своим решением снизило применимую санкцию до одного месяца.

«Клевер Консалт» и Иван Морозов благодарны РУСАДА за продемонстрированную справедливую и объективную позицию в рассмотрении такого сложного вопроса. Желаем Ивану скорейшего полноценного возвращения на лёд и новых побед!» — сказано в сообщении агентства.